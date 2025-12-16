Белоусов пообещал решить все проблемы активистов «Народного фронта»

Андрей Белоусов выслушал просьбы и идеи активистов «Народного фронта», которые помогают бойцам на передовой. Волонтеры рассказали министру обороны о результатах своей работы, поделились новыми инициативами. Говорили и о трудностях, справиться с которыми можно только при поддержке оборонного ведомства. Андрей Белоусов пообещал оказать содействие и предложил сделать встречи с волонтерским сообществом регулярными - проводить их минимум четыре раза в год.

«У меня первая задача нашей сегодняшней встречи, это понять какие есть ваши проблемы, ваши ограничения. В той мере, в которой я их могу решить, я их решу, поэтому мы по итогам встречи обязательно сделаем перечень поручений Министра, которые потом будем контролировать и двигаться дальше. И второй момент - это то, что вы находитесь на земле, взаимодействуете с нашими ребятами, которые находятся на ЛБС или рядом с этой линией, в зоне боевых действий и, конечно, для меня бесценна информация о том, что там происходит вашими глазами», - с такой речью обратился к волонтерам глава оборонного ведомства.

Фронт работы активистов практически безграничен. Так, Юлия с командой волонтеров, экспертами главного автобронетанкового управления Минобороны и учеными из нескольких институтов разработали стандарт противоосколочных одеял и противодронных решеток для безопасности эвакуационной техники на базе «Буханки». Это кадры испытаний защиты нового стандарта.

Такие меры позволят сохранять жизни бойцов. Первые 100 подобных авто «Народный фронт» оснастит за свой счет. Но на фронте их нужно в разы больше.

«Буквально неделю назад, может быть две закончились эти испытания. И, если можно, мы сейчас первые «Буханки», которые сейчас приходят, сделаем с противоосколочными одеялами. Если можно, со следующего года включить в норматив, то в общем, все для этого готово», - рассказала руководитель Департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив «Народного фронта» Юлия Зимова.

Наталья Камилова - основатель движения «Шьем для наших» на встрече с Андреем Белоусовым поделилась опытом по пошиву для фронта и медицинских учреждений подсумков, элементов бронезащиты, госпитальной одежды и не только.

«Очень хотелось бы масштабировать возможности, которые у нас достигнуты с главным военно-медицинским управлением. А у нас, кстати говоря, создан общественный совет около года. С Дмитрием Вячеславовичем мы обсуждаем злободневные вопросы. Внедряем, очень многое меняется. Крайне для нас важно, чтобы аналогичный формат взаимодействия был выстроен с другими, если это возможно, управлениями Минобороны», - попросила Камилова.

Большая работа по всей стране сегодня выстроена по производству маскировочных сетей и антитепловизионных покрывал. Но есть ряд трудностей. В частности - нехватка материалов.

«У нас готовые цеха, готовые руки. То есть это, по сути, производство по всей России. Но, к сожалению, нехватка материалов и, соответственно, хотелось бы попросить именно с материалами помочь, чтобы не простаивать, чтобы спасать ребят, потому что каждая минута простоя для нас равно потеря жизни и техники, потеря наших ребят», - отметила организатор сообщества «Zaкрой душой.48» Ольга Селиванова.

Волонтеры сегодня работают и в научных исследованиях в области технических наук. Максим Зайчиков на встрече с министром обороны рассказал о своей разработке по созданию пеленгаторной сети - это система, которая с высокой точностью и на большом расстоянии, почти в тысячу километров, может определить местоположение объекта, например вражеского беспилотника.

Еще одна военная разработка волонтеров в области IT - программа автоматического учета применения беспилотников. Этот проект, также как и предыдущий интегрирован в систему «СВОД», которая создана для повышения эффективности управления на поле боя.

Решение по всем вопросам будет найдено в ближайшее время. Подводя итог Андрей Белоусов отметил: эта встреча с волонтерами в таком формате первая и предложил продолжить общение в ежеквартальном формате.