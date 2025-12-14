Боец Маэстро после серьезных ранений стал связистом и продолжил служить

Российский военнослужащий с позывным Маэстро, выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции, три раза был на волосок от смерти, но, несмотря на получение серьезных ранений, переквалифицировался и продолжил службу. Репортаж о герое продемонстрировал военкор RT Влад Андрица в программе «Открытый эфир».

До несения службы Маэстро занимался золотодобычей, однако не смог остаться равнодушным и вступил в ряды российской армии. Сейчас боец отмечает три дня рождения. Первый из них - в Белогоровке.

«Меня противник обошел сбоку, пуля попала в подмышку, сломало восьмое и девятое ребро, застряла пуля в позвоночнике. Но жив я остался благодаря Алихаму - это командир штурмов. Он приехал прям на ноль за мной и доставил до госпиталя, рискуя своей жизнью», - рассказал Маэстро.

Под Черкасским Поречным он получил ранение, когда пытался спасти своего боевого товарища.

«Противник наблюдал за нами - начала простреливаться тропинка АГСом, и он взорвался у меня между ног. Шила остался с Боцманом. Я понял, что тяжело будет товарищу вытаскивать нас двоих. Думаю, главное - выбежать из "красной зоны". По Божьей милости я пробежал 300 метров, перемотался, и меня перехватил Закат. Осмотрел и дальше уже эвакуировали в курскую больницу», - поделился военнослужащий.

Третий день рождения Маэстро «получил» во время выполнения боевой задачи, будучи связистом. Бойцам необходимо было протянуть связь на местности.

«Сделали мы ее - 7 км. Когда закончили работу, зашли в блиндаж перевести дух и доложить, что работа закончена. По радиоперехвату нас вычислили и накрыли артобстрелом. Обрушился потолок, меня завалило полностью, осталась только голова. Потому что возле головы иконка Богородицы стояла. Рукой отвело голову, а рядом каска лежала. И вот туда упало два кирпича. Они, я так понимаю, предназначены были в голову, но у Бога свои планы. Я откопался, выбрался и уже перебазировался в другой "блинчик"», - вспоминает Маэстро.

