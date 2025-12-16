МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ветераны СВО приступили к тренировкам на лыжах и сноубордах в Кузбассе

По словам статс-секретаря-заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, программа позволяет не только восстановить физическую форму, но и помочь участникам вернуться к активной жизни и передавать полученные навыки другим ветеранам.
16-12-2025 16:28
© Фото: фонд «Защитники Отечества» © Видео: фонд «Защитники Отечества»

В Кузбассе стартовал первый заезд программы «Реабилитация через спорт», в котором участвуют ветераны специальной военной операции с инвалидностью. Реабилитация проходит на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда и включает занятия горными лыжами и сноубордом.

Программа охватывает весь процесс восстановления - от протезирования до регулярных тренировок под руководством профессиональных инструкторов. Особый акцент сделан на подготовке самих участников в качестве инструкторов, чтобы после завершения курса они могли работать с ветеранами в своих регионах.

Проект реализуется при участии Государственного фонда «Защитники Отечества», госкорпорации «Ростех», региональных и муниципальных спортивных структур.

«Отрадно видеть, что регионы запускают комплексные программы восстановления и реабилитации для наших ветеранов. В Кузбассе защитники освоят горные лыжи или сноуборд, а также обучатся на инструктора. Герои будут тренироваться на горнолыжных курортах, а затем уедут в свой родной регион и смогут передавать знания другим ветеранам», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

С декабря 2025 года по март 2026 года запланировано шесть заездов продолжительностью по семь дней. В первом заезде, который проходит с 10 по 17 декабря, участвуют ветераны из Кузбасса, Тюменской области, Краснодарского и Пермского края, а также Удмуртии.

Пилотный проект «Реабилитация через спорт» был запущен в марте 2025 года по инициативе фонда «Защитники Отечества» и госкорпорации «Ростех». По его итогам участники не только освоили базовые навыки горнолыжного спорта и сноуборда, но и опробовали современные спортивные протезы, разработанные при участии предприятий Ростеха.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан указом президента России и занимается персональным сопровождением ветеранов СВО и членов их семей во всех регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ветераны #кузбасс #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 