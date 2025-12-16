МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Бразилии рухнула 35-метровая копия Статуи Свободы

Причиной крушения скульптуры стал шквалистый ветер.
Константин Денисов 16-12-2025 02:07
© Фото: WeatherMonitors, Х © Видео: Х, WeatherMonitors

Точная копия Статуи Свободы рухнула в бразильском городе Гуаиба. Об этом сообщает портал G1.

«Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился во время шторма», - говорится в сообщении.

Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 90 км/ч. Статуя упала на парковку, но не задела ни одной машины.

Монумент сильно разрушился - у него отлетели рука и голова. При этом в результате инцидента никто не пострадал.

Высота скульптуры составляла 35 метров, из них 24 - сама статуя и 11 - постамент.

#Погода #Бразилия #ветер #происшествия #Статуя Свободы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 