В Бразилии рухнула 35-метровая копия Статуи Свободы

Точная копия Статуи Свободы рухнула в бразильском городе Гуаиба. Об этом сообщает портал G1.

«Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился во время шторма», - говорится в сообщении.

Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 90 км/ч. Статуя упала на парковку, но не задела ни одной машины.

Монумент сильно разрушился - у него отлетели рука и голова. При этом в результате инцидента никто не пострадал.

Высота скульптуры составляла 35 метров, из них 24 - сама статуя и 11 - постамент.