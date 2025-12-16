Как минимум десять человек погибли при крушении частного самолета в Мексике

В Мексике в результате крушении бизнес-джета погибло не менее десяти человек. Об этом сообщили в службе гражданской защиты Мехико.

По имеющейся информации, реактивное воздушное судно модели Cessna Citation III с десятью людьми на борту вылетело из города Акапулько в сторону Толуки, однако, недалеко от пункта назначения, по невыясненным причинам, самолет внезапно потерпел крушение.

Местные СМИ сообщили, что после удара о землю борт тут же загорелся, а над местом происшествия поднялся столб густого черного дыма.

Сейчас на месте авиакатастрофы работают сотрудники экстренных служб и сил безопасности Мехико. Причины аварии пока что остаются неизвестными.