Хлопок и потеря мощности: пассажиры рассказали о ЧП с самолетом в Шереметьево

Сильный хлопок в двигателе ощутили пассажиры Boeing 777 при разгоне в московском аэропорту Шереметьево. Борт готовился к вылету на Кубу. О происшествии на борту очевидцы рассказали телеканалу «Звезда».

Во время взлета люди услышали громкий звук и ощутили, как лайнер теряет мощность. Самолет успел затормозить, его благополучно отбуксировали со взлетной полосы.

«Открытого огня не было. Только хлопок и ощутимая потеря мощности», - рассказал один из пассажиров.

В авиакомпании подчеркнули, что взлет прервали из-за технической неисправности. Рейс будет выполнен на резервном самолете через несколько часов.