Стрельба из «плеток» и работа «сплитом»: как в ЛВО готовят снайперов

Российские снайперы отточили на полигоне Ленинградского военного округа действия перед отправкой на передовую. Стрельба велась в том числе из «плеток» - так называют снайперские винтовки Драгунова из-за характерного звука.

Снайперская пара работает «сплитом» - промежуток между выстрелами не более 0,3 секунды! Необходимо максимально быстро поразить шесть целей, если не успел за 30 секунд - значит, обнаружен, жди прилета вражеской «птички».

Удар FPV-дрона имитируют взрывпакетом - условия обучения здесь максимально приближены к боевым. Снайперу с позывным Рим есть с чем сравнить. Он был уже в нескольких командировках в зоне СВО, под Попасной, получил контузию. Сюда приехал, чтобы повысить свою квалификацию.

«Какой-то адреналин даже сейчас после занятия есть немножко в воспоминаниях - нахлынули! Приближенные условия есть, максимальные, особенно для новичков, которые только приходят в эту профессию», - поделился Рим.

В учебном центре Ленинградского военного округа снайперов-добровольцев готовят для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Курс подготовки не зря считается интенсивным - занятия идут в течение месяца, причем фактически каждый день. Важно, что сами упражнения постоянно меняются и усложняются

Снайперы отрабатывают действия в обороне - сначала нужно пробежаться с ящиком боеприпасов, который весит больше 30 кг, а потом, уже в окопе, задание на время - попасть в мишени на расстоянии до 600 метров.

«Если имеются уже хорошие стрелковые навыки, здесь мы даем прям интенсивную подготовку и загрузку. Задача не поставить стрелков в какие-то рамки, а дать им возможность самостоятельного принятия решений исходя из сложившихся обстановок», - рассказал инструктор центра снайпинга ЛВО с позывным Гусар.

Добровольцу с позывным Чужой скоро предстоит отправиться на фронт - он уже подготовил свою снайперскую винтовку Чукавина и даже дал ей имя «Вероника». Он знает, что там от него будет зависеть очень многое.

«Снайпера везде нужны на данный момент, потому что сам он дает корректировку многим. Увидел цель - может дать ту же корректировку артиллерии или минометам, доложить информацию тем же разведгруппам, которые там действуют, может отработать суперважную цель, которую не достать, или отработать пулемет в доте, который штурма не могут задеть», - рассказал снайпер Чужой.

Снайперские пары здесь должны добиться полного взаимопонимания - уметь быстро считать поправки, контролировать дыхание, страховать друг друга. И тогда успешное поражение цели гарантировано.

Ранее снайперы подавили огневые точки ВСУ в пригородах Волчанска. После освобождения населенного пункта российские подразделения продолжают действовать в пригородах, где остаются разрозненные группы украинских боевиков.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.