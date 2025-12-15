CNN: пассажирский лайнер США едва не столкнулся в воздухе с заправщиком ВВС

Пассажирский лайнер американской авиакомпании JetBlue едва не столкнулся в воздухе с заправщиком ВВС США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Самолет вылетел из аэропорта Кюрасао и направлялся в Нью-Йорк. На одной высоте с ним летел заправщик с выключенным транспондером, что не позволяло идентифицировать его.

«Мы почти столкнулись здесь. Они пролетели прямо по нашему пути... У них не включен транспондер, это возмутительно», - рассказал экипаж пассажирского лайнера.

По словам пилотов, расстояние между самолетами составляло от двух до пяти миль (от 3,5 до восьми километров). В итоге пассажирский самолет был вынужден прекратить набор высоты.

Как рассказали пилоты JetBlue, заправщик летел в сторону Венесуэлы. Там ВВС США периодически наносят удары по морским целям под предлогом борьбы с наркоторговцами. Глава Белого дома Дональд Трамп также анонсировал проведение наземной операции при определенных обстоятельствах.