Психолог назвала ранние признаки эмоционального выгорания

По мнению клинического психолога Марианны Абравитовы, эмоциональное выгорание можно определить по ранним тревожным признакам. Об этом эксперт рассказала в беседе с изданием RT.

Как объяснила специалист, состояние, называемое «выгоранием», на самом деле является не простым проявлением усталости, а показателем серьезного психологического и физического истощения.

«Это процесс, а не событие. Оно нарастает постепенно. Важно уловить именно первые звоночки, пока они ещё обратимы. Они часто маскируются под «плохой день» или «завал на работе», — отметила Абравитова.

Одним из основных симптомов выгорания является чувство рутинности и бесполезности от занятий или работы, которые раньше приносили чувства вдохновения и удовольствия. В этом состоянии человек становится раздражительным, снижается стрессоустойчивость, появляется чувство беспомощности.

Еще одним ярким маркером выгорания являются проблемы с концентрацией.

«Сложно сосредоточиться, часто отвлекаетесь. Простые задачи требуют несоразмерных усилий. Чувство, что вы никогда не успеваете. Внутреннее давление сделать всё идеально, при этом постоянное ощущение, что вы не справляетесь», — объяснила Абравитова.

По словам психолога, человек с выгоранием не может отдохнуть даже во сне - пробуждение дается с трудом, чувство усталости не покидает даже после выходных. Вдобавок появляются проблемы с режимом питания, иммунитетом и социальной жизнью.

При наблюдении у себя подобных симптомов, необходимо как можно раньше записаться на прием к специалисту, чтобы получить профессиональную психологическую помощь и вернуться в нормальное состояние.