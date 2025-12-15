МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сын нациста времен Второй мировой с третьего раза победил на выборах в Чили

К власти в стране пришли ультраправые радикалы.
Константин Денисов 15-12-2025 03:30
© Фото: Zhu Yubo XinHua, Global Look Press

Представитель ультраправых радикалов Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили. Об этом свидетельствуют данные местного избиркома после обработки 83,43% голосов.

Каст набрал пока 58,61% голосов, однако его главный оппонент - левый политик Жанетт Хара уже заявила, что проиграла. Новый глава государства вступит в должность в марте 2026 года.

Основными чертами политики Каста являются нетерпимость к нелегальной миграции, а также противодействие высокому уровню организованной преступности в стране. Именно эти проблемы сейчас вышли на первый план в Чили.

Ранее Каст дважды баллотировался в президенты, но проигрывал. Однако, согласно результатам последних социальных опросов, местное население больше не видит принципиальной разницы между демократией и авторитарным режимом.

В своем первом заявлении Каст уже предложил нелегальным мигрантам самостоятельно покинуть Чили до марта 2026 года, иначе за это возьмется государство. В этом случае им грозит депортация без права возвращения в страну.

Отметим, что Каст является сыном сыном немецкого лейтенанта, бывшего членом нацистской партии. Он был вынужден бежать в Южную Америку после поражения Германии во Второй мировой войне.

