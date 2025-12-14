Путин: филиал центра «Россия» в Красноярске станет точкой притяжения

Открывшийся в Красноярске филиал Национального центра (НЦ) «Россия» станет точкой притяжения для общения жителей и гостей края. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что филиал Национального центра "Россия" <...> станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края. Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго», - говорится в тексте приветственного слова.

Глава государства назвал открытие филиала НЦ ярким событием в общественной, культурной, деловой жизни. Он отметил, что Красноярский край славится в том числе богатой историей и серьезным вкладом в укрепление государственности России.

Напомним, 8 июля Путин сообщил о создании филиалов НЦ «Россия» в регионах РФ. Они нужны для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну.