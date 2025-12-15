Белоусов встретился с активистами Народного фронта

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с активистами Общероссийского народного фронта, которые оказывают системную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. По предложению главы оборонного ведомства такие встречи теперь будут проходить на регулярной основе - ежеквартально, для постоянного диалога и решения возникающих проблем. Открывая встречу, Белоусов назвал волонтеров золотым фондом страны.

«Это люди, которые не на словах, а на деле реализуют свой общечеловеческий долг в отношении других, тратя свое время и рискуя жизнью», - подчеркнул министр.

Он отметил, что основная цель - выявить ключевые проблемные вопросы и ограничения, с которыми сталкиваются активисты в своей работе, и оперативно выработать механизмы для их преодоления. Белоусов особенно выделил ценность информации, которую волонтеры получают из первых рук, непосредственно взаимодействуя с военнослужащими в зоне боевых действий.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в свою очередь поблагодарил министра обороны за организацию площадки для диалога и готовность обсуждать поддержку гражданских инициатив. В ходе подробного обсуждения активисты представили результаты своих гуманитарных миссий, рассказали о новых направлениях работы и озвучили ряд конкретных предложений, требующих ведомственной поддержки.

Были затронуты различные аспекты помощи - от материально-технического обеспечения, такого как закупка специальной эвакуационной техники, до высокотехнологичных разработок, включая создание единой пеленгаторной сети и цифровых систем управления.

Директор компании «Ушкуйник-СП» Андрей Кузовлев рассказал о программном обеспечении DC, его интеграции в систему информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности должностных лиц в тактическом звене «СВОД». Данная система реализуется Минобороны, предприятиями ОПК и гражданского сектора.

Отдельно волонтеры обсудили вопросы логистики и снабжения, отметив высокую потребность в материалах для производства маскировочных средств, специальной одежды и другого необходимого снаряжения. Встреча завершилась договоренностью о продолжении совместной работы по всем озвученным направлениям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.