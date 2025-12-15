NYT: ЦРУ потеряло в Гималаях генератор с радиоактивными капсулами с плутонием

Американская пресса узнала о секретном ядерном объекте ЦРУ (Центральное разведывательное управление), который оно разместило в середине прошлого века на индийской территории для слежки за Китаем. Речь идет о портативном генераторе SNAP-19C, разработанном в сверхсекретной лаборатории и работающем на радиоактивном топливе.

По информации издания The New York Times (NYT), внутри генератора находятся радиоактивные капсулы с плутонием. Однако американцы потеряли свой секретный объект на вершине горы Нанда-Деви в гималайских горах и теперь не могут его отыскать.

«Чуть ниже вершины американцы и их индийские товарищи подготовили все необходимое: антенну, кабели и, самое главное, SNAP-19C - портативный генератор, разработанный в сверхсекретной лаборатории и работающий на радиоактивном топливе, аналогичном тем, которые используются для исследования морских глубин и космического пространства», - говорится в опубликованной статье.

Но установить оборудование на вершине горы помешала снежная буря. Тогда альпинисты оставили всю технику и оборудование на вершине и ушли. Вернувшись на Нанда-Деви, они не смогли найти там генератор. В последующие два года также снаряжались экспедиции для поиска SNAP-19C, которые не дали результатов.

В настоящее время специалисты опасаются, что ядерный генератор и плутоний, содержащийся в нем, могли попасть в реку Ганг, которая является важнейшей и крупнейшей в стране.