МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: ЦРУ потеряло в Гималаях генератор с радиоактивными капсулами с плутонием

В 1965 году в горах в Индии США разместили секретный ядерный объект, найти который не могут до сих пор.
Дарина Криц 15-12-2025 11:20
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, RealityImages, Global Look Press

Американская пресса узнала о секретном ядерном объекте ЦРУ (Центральное разведывательное управление), который оно разместило в середине прошлого века на индийской территории для слежки за Китаем. Речь идет о портативном генераторе SNAP-19C, разработанном в сверхсекретной лаборатории и работающем на радиоактивном топливе.

По информации издания The New York Times (NYT), внутри генератора находятся радиоактивные капсулы с плутонием. Однако американцы потеряли свой секретный объект на вершине горы Нанда-Деви в гималайских горах и теперь не могут его отыскать.

«Чуть ниже вершины американцы и их индийские товарищи подготовили все необходимое: антенну, кабели и, самое главное, SNAP-19C - портативный генератор, разработанный в сверхсекретной лаборатории и работающий на радиоактивном топливе, аналогичном тем, которые используются для исследования морских глубин и космического пространства», - говорится в опубликованной статье.

Но установить оборудование на вершине горы помешала снежная буря. Тогда альпинисты оставили всю технику и оборудование на вершине и ушли. Вернувшись на Нанда-Деви, они не смогли найти там генератор. В последующие два года также снаряжались экспедиции для поиска SNAP-19C, которые не дали результатов.

В настоящее время специалисты опасаются, что ядерный генератор и плутоний, содержащийся в нем, могли попасть в реку Ганг, которая является важнейшей и крупнейшей в стране.

#Китай #Индия #сша #секретный объект #гималаи #Ядерный генератор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 