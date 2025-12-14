Самолет, летевший в Токио, вернулся в Вашингтон из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Вашингтона в Токио, вернулся вскоре после вылета из-за отказа двигателя. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Уточняется, что на борту находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа. Никто не пострадал.

Борт Boeing 777-200ER следовал рейсом United 803. По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет совершил благополучную посадку в Вашингтоне, в международном аэропорту Даллес. Это произошло в субботу, 13 декабря, около 13:20 по местному времени (21:20 по московскому времени). Начато расследование инцидента.

Министр транспорта США Шон Даффи на своей странице в соцсети X поделился, что у лайнера оторвался фрагмент кожуха двигателя. Он загорелся и, упав на землю, вызвал возгорание кустарника. В авиакомпании уточнили, что экипаж развернул самолет из-за потери мощности одного из двигателей.

По данным Flightradar24, примерно через пять минут после взлета самолет развернулся. Он сделал несколько кругов в воздухе к югу от Вашингтона. И вернулся в аэропорт вылета примерно через 45 минут после начала полета. Уточняется, что лайнер использовался с ноября 1998 года.