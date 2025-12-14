МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Одесской области прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Сумской областях.
Виктория Бокий 14-12-2025 09:32
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

На юге Украины в Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские паблики.

Известно, что на данный момент в Одесской области объявлена воздушная тревога. То же самое в Николаевской и Сумской областях. Дополнительные подробности не приводятся.

Накануне сообщалось, что на юге Украины прогремела серия мощных взрывов. Местные СМИ вчера писали, что по всей Одесской области наблюдаются отключения света, а также проблемы со связью и интернетом.

В результате взрывов повреждения получили объекты энергетики и промышленности. Аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры также произошло в Кривом Роге.

#Украина #одесса #взрывы #Одесская область #Николаевская область #сумская область
