На юге Украины в Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские паблики.

Известно, что на данный момент в Одесской области объявлена воздушная тревога. То же самое в Николаевской и Сумской областях. Дополнительные подробности не приводятся.

Накануне сообщалось, что на юге Украины прогремела серия мощных взрывов. Местные СМИ вчера писали, что по всей Одесской области наблюдаются отключения света, а также проблемы со связью и интернетом.

В результате взрывов повреждения получили объекты энергетики и промышленности. Аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры также произошло в Кривом Роге.