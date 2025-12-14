МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Урюпинске произошел пожар на нефтебазе

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Сергей Дьячкин 14-12-2025 08:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на нефтебазе в Урюпинске в результате падения сбитого БПЛА киевского режима. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации региона.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», - говорится в публикации.

Уточняется, что в райцентре Урюпинск в результате падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза. Бочаров сообщил, что на месте произошедшего работают пожарные и оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул глава региона.

В сообщение администрации говорится, что проводится эвакуация жителей домов, находящихся поблизости от нефтебазы. Пункт временного размещения для них был развернут в муниципальном унитарном предприятии «Урюпинская гостиница». 

#в стране и мире #бпла #Волгоградская область #пожарные #Нефтебаза #урюпинск #оперативные службы #ПВР #Андрей Бочаров
