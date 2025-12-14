Трамп пригрозил новыми пошлинами Таиланду и Камбодже

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Таиланда и Камбоджи введением новых пошлин, если между странами не прекратятся боевые действия. Об этом сообщил сам американский лидер в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я сказал: "Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», - заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркивает свою уверенность в том, что никто не сможет ввести торговые санкции против этих государств, кроме него. Он также считает, что возможность введения пошлин – это важный инструмент его администрации во внешней политике.

Трамп добавил, что для американской стороны «будет ужасно», если Верховный суд США признает незаконным часть уже введенных им пошлин. Однако и в этом случае он найдет юридические основания для продолжения введения торговых санкций.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил,что его страна поддерживает регулярные контакты с США по пограничному конфликту с Камбоджей. Американская сторона, по его словам, заинтересована в прекращении огня.

В прошедшую пятницу Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи. Он поделился, что лидеры этих двух стран согласились на прекращение боевых действий в течение суток. Но, несмотря на это, боевые действия продолжаются.