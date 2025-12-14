МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пригрозил новыми пошлинами Таиланду и Камбодже

Трамп заявил, что может отменить торговую сделку с этими странами и ввести пошлины, если они не прекратят боевые действия.
Виктория Бокий 14-12-2025 07:33
© Фото: Wu Changwei, XinHua, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Таиланда и Камбоджи введением новых пошлин, если между странами не прекратятся боевые действия. Об этом сообщил сам американский лидер в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я сказал: "Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», - заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркивает свою уверенность в том, что никто не сможет ввести торговые санкции против этих государств, кроме него. Он также считает, что возможность введения пошлин – это важный инструмент его администрации во внешней политике.

Трамп добавил, что для американской стороны «будет ужасно», если Верховный суд США признает незаконным часть уже введенных им пошлин. Однако и в этом случае он найдет юридические основания для продолжения введения торговых санкций.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил,что его страна поддерживает регулярные контакты с США по пограничному конфликту с Камбоджей. Американская сторона, по его словам, заинтересована в прекращении огня.

В прошедшую пятницу Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи. Он поделился, что лидеры этих двух стран согласились на прекращение боевых действий в течение суток. Но, несмотря на это, боевые действия продолжаются.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #санкции #пошлины #Таиланд #камбоджа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 