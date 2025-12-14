МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве электробус без водителя снес остановку, скатившись с горки

Водитель покинул кабину, чтобы устранить техническую неисправность, в это время электробус начал движение задним ходом.
Дарья Ситникова 14-12-2025 03:12
В Москве электробус без водителя наехал задним ходом на остановочный павильон. Пострадавших нет. Об этом сообщил 360.ru.

Происшествие произошло примерно в 19:30 возле Дома культуры «Десна» в поселке Птичное Филимонковского района. Водитель покинул кабину, чтобы устранить техническую неисправность, в это время электробус начал движение.

Автобус начал скатываться с горки задним ходом, его закрутило и он снес остановочный комплекс. В этот момент на остановке находились люди. Пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются. Павильон осмотрят профильные службы, после чего его восстановят.

#Москва #происшествие #наезд #остановка #павильон #электробус
