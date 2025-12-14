МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
BI: Москва ответила на блокировку Европой ее активов

Журналисты издания напоминают, что Центробанк России считает манипуляции со своими активами в Европе незаконными и готов защищать свои интересы в юридическом поле.
Ян Брацкий 14-12-2025 02:43
© Фото: Andy Deanhttp, imagebroker.com, GlobalLookPress

Россия начала принимать ответные меры на решение властей Евросоюза о блокировке ее активов с последующей возможной конфискацией средств. На это указывает издание Business Insider Polska. Журналисты приводят позицию Центробанка РФ, который назвал планы Брюсселя в отношении замороженных активов незаконными.

Напомним, 12 декабря Евросоюз поддержал бессрочную блокировку замороженных активов России. В тот же день ЦБ РФ подал иск в Арбитражный суд Москвы против депозитария Euroclear, на счетах которого хранится львиная доля активов. Регулятор оставил за собой право без дальнейших уведомлений защищать свои интересы во всех доступных юридических инстанциях.

Не все в восторге от принятого решения и в самом Евросоюзе. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, последовательно отстаивающий курс на нормализацию отношений с Москвой, навал принятое решение «декларацией конфликта» ЕС с Россией. Политик предупредил, что дальнейшие манипуляции с деньгами на замороженных счетах станут «объявлением войны». Напомним, после начала специальной военной операции на Украине, Евросоюз и страны G7 заморозили на своих счетах около половины золотовалютных резервов России. Москва приняла зеркальные меры и ввела ограничения на вывод средств иностранных инвесторов со своих счетов в России.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников предупредил, что дальнейшая эскалация может привести к обрушению всей европейской финансовой системы. Россия имеет возможность обратиться в Арбитражные суды стран БРИКС, в которых хранятся активы Euroclear и затребовать их изъятия. В любом случае, доверие инвесторов к Европе будет безвозвратно подорвано, считает эксперт.

