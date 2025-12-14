В Колумбии 16 студентов погибли при падении автобуса в пропасть

Экскурсионный автобус вылетел с дороги и упал в пропасть в Колумбии. Погибли 16 человек, сообщает El Tiempo. Всего в салоне было 40 пассажиров. Ранено более 20.

Автобус перевозил группу недавно окончивших обучение в лицее студентов. Они возвращались из праздничной поездки. По неизвестным причинам он съехал с трассы и упал с высоты более 20 метров.

Секретарь по вопросам образования муниципалитета Белло сообщил, что некоторые пассажиры до сих пор числятся пропавшими без вести. Он добавил, что среди группы путешественников не было учителей. Молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет организовали поездку самостоятельно, чтобы отметить окончание учебы.

ДТП произошло в департаменте Антиокия. Ее губернатор Андрес Хулиан Рендон выступил с заявлением. По его словам, вся сеть больниц мобилизована для оказания помощи и поддержки в этой чрезвычайной ситуации.