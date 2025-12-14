В Химках нашли отца, побившего 9-летнюю дочь в алкомаркете

В Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях разошлась видеозапись, на которой покупатель бьет 9-летнюю девочку. На кадрах видно, как в продуктовом магазине отец ударил свою малолетнюю дочь кулаком по голове. После этого девочка упала на пол. Очевидцы попытались вмешаться, но тот продолжал вести себя агрессивно.

По предварительным данным прокуратуры, все произошло около 19:00 13 декабря в магазине на улице Бурденко в Химках. Там неизвестный мужчина нанес несколько ударов по лицу девочки. Городская прокуратура начала проверку. Она оценит работу органов профилактики и действия родителей по воспитанию ребенка.

Правонарушителя установили сотрудники полиции. В ближайшее время инспекторы по делам несовершеннолетних проведут с ним беседу, чтобы выяснить все детали. Пока сообщений и заявлений в полицию или медицинские учреждения по этому факту не поступало, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Устанавливаются все детали случившегося.