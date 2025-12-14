Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше, 14 человек госпитализированы

В польском городе Жешув произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, перевозившего граждан Белоруссии. Об этом сообщает МИД республики.

По последним данным, в автобусе находились 48 пассажиров, которые следовали в Венгрию. В результате аварии 14 человек были госпитализированы. У них травмы легкой и средней степеней тяжести. Остальным пассажирам оказали медицинскую помощь на месте, а также предоставили переводчика.

Авария случилась утром в воскресенье на кольцевой развязке, уточняет БЕЛТА со ссылкой на польские СМИ. По словам очевидцев, автобус выехал на середину круга, после чего перелетел через ограждение и оказался в поле. На месте происшествия работали пожарные и медицинские службы.

Предварительно установлено, что за рулем автобуса находился 34-летний водитель из Белоруссии. Есть предположение, что он мог уснуть за рулем. Полиция подтвердила, что оба водителя - белорус и поляк, который в момент аварии отдыхал, были трезвы.