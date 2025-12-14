МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: Мерц только и может, что предлагать «пушки вместо масла»

У немецкого канцлера нет программы дальнейших действий, считает Юрий Светов.
Гоар Хачатурян 14-12-2025 16:40
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об окончании так называемой эры идеологии - это очередное выступление на публику. Большая часть населения его не поддерживает, и он изо всех сил пытается продемонстрировать свое желание «обновить» страну, не задумываясь о том, как он это будет делать. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой».

«Я не верю в способность Мерца что-то реально осуществить», - сказал он.

Светов напомнил, что Мерц долгие годы служил в транснациональной компании Black Rock, которая принадлежит бизнесу из США. То есть, он был наемным служащим в американской компании, выполнял ее задачи, заработал там немало денег. И теперь он, по мнению политолога, не осмелится пойти против Штатов, поскольку это будет означать пойти против компании в том числе.

«У них есть довольно много рычагов воздействия на этого господина. И компромата, думаю, хватает», - объяснил эксперт.

Кроме того, отметил Светов, у немецкого канцлера нет программы дальнейших действий. Риторика Мерца заключается в том, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько этого потребуется. Но он не выдвигает идей о том, что будет с промышленностью страны впоследствии.

«По сути дела, он предлагает немцам то, что предлагал когда-то Гитлер, - пушки вместо масла», - заключил политолог.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana для Европы закончилась. По его словам, США теперь активно отстаивают свои интересы, и Европе нужно следовать их примеру.

#Германия #Европа #Америка #Фридрих Мерц #наш эксклюзив
