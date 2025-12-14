МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков назвал себя малововлеченным отцом

Представитель Кремля призвал больше погружаться в этот процесс.
Владимир Рубанов 14-12-2025 15:50
© Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что он малововлеченный в воспитание детей отец. Представитель Кремля призвал больше погружаться в этот процесс.

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в России. Президент подчеркнул, что наряду с поддержкой материнства необходимо продумать меры поддержки ответственного отцовства.

В связи с этим Песков ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, признав себя малововлеченным отцом. Пресс-секретарь отметил, что нужно больше участвовать в воспитании детей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко процитировала фразу главы государства о том, что отцовство и материнство - это счастье, которое не нужно откладывать. Она добавила, что нормой должно стать рождение детей после достижения совершеннолетия, а не как сейчас - в 28-29 лет.

#дети #семья #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Воспитание #отцовство
