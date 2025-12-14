МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армия России освободила Варваровку в Запорожской области

Овладели населенным пунктом подразделения группировки войск «Восток»
14-12-2025 12:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Армия России освободила Варваровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах поселков Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области. В Минобороны уточнили, что боевики потеряли более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и станцию РЭБ.

Ранее в Минобороны России сообщали, как в одном из районов Гуляйполя Запорожской области операторы разведывательных БПЛА выявили пункты управления дронами противника. Полученные координаты передали артиллерийским расчетам самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки «Восток». Расчеты, работая в связке с операторами войск беспилотных систем, нанесли серию точных огневых ударов по выявленным позициям ВСУ. Пункты управления противника уничтожили вместе с расчетами беспилотников.

Вместе с тем, в сегодняшней сводке оборонного ведомства говорится и о продвижении подразделений группировки войск «Днепр». Они нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области. Там было уничтожено более 45 боевиков, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #освобождение #восток #запорожская область #варваровка
