В Саратовской области из-за метели на трассе эвакуировали почти 150 человек

С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Людей забрали из машин, застрявших в снежных заносах возле села Безымянное. Они были отправлены в пункт временного размещения в селе Титоренко Энгельсского района. Губернатор уточнил, что было эвакуировано 148 человек. Среди них - 34 ребенка.

«В связи со снежными заносами и ДТП ограничения остаются на участках 6 федеральных трасс в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах», - говорится в сообщении Бусаргина.

Губернатор уточнил, что на каждом из проблемных участков работают службы спасения и спецтехника. Был организован подвоз бензина. По девяти участкам дорог работы уже завершены, безопасный проезд обеспечен. По словам главы региона, на самых сложных участках, таких как в Энгельсском районе, работает отряд мобильной тяжелой техники областной службы спасения.

«К расчистке дорог и улиц по всему региону привлечено свыше 1,4 тысячи единиц техники. Менее чем за сутки израсходовано 18 тысяч тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонн реагентов», - написал губернатор.

Он уточнил, что из-за сильных порывов ветра и падения деревьев были повреждены ЛЭП в 205 населенных пунктах. Аварии устраняют в круглосуточном режиме. Всего задействованы 59 бригад.

Также Бусаргин заявил, что были зафиксированы повреждения 14 кровель в 5 районах. Речь идет о нескольких школ, больницах, частных и многоквартирных домах.

В самом Саратове жертвой стихии стали 132 дерева. Губернатор отметил, что все они уже убраны с проезжей части. Помимо этого, были зафиксированы повреждения 33 участков газовых труб и 78 ЛЭП. Работы продолжаются, по части адресов подача ресурса уже восстановлена.

В субботу Саратовскую область накрыл сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Из-за метели были введены ограничения для грузовиков и автобусов на пяти федеральных трассах.

Экстренные и аварийные службы, органы власти всех уровней продолжают работать в круглосуточном режиме над ликвидациeй последствий непогоды. На оперативном штабе с главами всех районов и руководителями профильных блоков обсудили текущую ситуацию и задачи, которые остаются на данный момент.

Губернатор сообщил, что до полного устранения всех последствий непогоды все главы районов, как и руководители всех задействованных структур Правительства, будут находиться на местах. Перед профильными службами поставлена задача завершить работы к концу дня - необходимо обеспечить проезд на всех трассах и восстановить подачу ресурсов во всех населенных пунктах Саратовской области.