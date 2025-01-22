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«Град» сорвал подготовку ВСУ к контратаке на Кураховском направлении

Расчеты БПЛА обнаружили, что ВСУ собрали большое количество штурмовых групп, легкобронированных машин и автомобилей в поселке Дачное.
2025-01-22 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из гвардейской мотострелковой дивизии Южной группы войск помешали ВСУ подготовиться к контратаке на одном из участков Кураховского направления. Кадры боевой работы артиллеристов показало Минобороны России.        

Расчеты БПЛА обнаружили, что ВСУ собрали много штурмовых групп, легкобронированных машин и автомобилей в поселке Дачное. Разведчики сразу передали артиллеристам координаты места сосредоточения противника.

Удар по боевикам нанесли «Грады» 103-го мотострелкового полка. Расчеты поразили цели в районе скопления ВСУ, и контратака не состоялась.

Разведчики контролировали поражение целей с помощью беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #ВСУ #РСЗО #бм-21 «град» #Кураховское направление #Дачное
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