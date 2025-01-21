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«Революция здравого смысла»: что ждет США с приходом Трампа

В первый день своей работы новый президент США уже успел отменить 78 решений старой администрации и принять новые.
Россина Бодрова 2025-01-21 20:22:26
© Фото: Kenny Holston, The New York Times, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

США вступают в эпоху с президентом, который уже бьет все рекорды: 250 миллионов долларов на инаугурацию, в первый срок - в полтора раза меньше, а у Байдена в свое время было около 60 миллионов. Также рекордно богатая администрация у Трампа, совокупное состояние ее членов превышает ВВП отдельных европейских стран.

Дональд Трамп был вторым в истории Америки, кто пережил покушение, но первым, кто после этого победил. 47-й президент Штатов в минуту присяги, как и в прошлом Теодор Рузвельт, не положил руку на библию. Такое действие не нарушает конституцию, но подчеркивает независимость решений нового лидера.

Новый американский президент уже отменил 78 решений предыдущей администрации. Среди аннулированных решений: исключение Кубы из списка государств – спонсоров терроризма, расширение действий, связанных с искусственным интеллектом, и запрет на бурение нефтяных скважин в Арктике.

Один из главных указов, который полное противоречие политике демократов: признание в США только два пола - мужского и женского.

В своих решениях Трамп призывает к «революции здравого смысла»: с февраля США вводят повышение тарифов против Мексики и Канады на 25%. Еще одним указом Трамп на 3 месяца приостанавливает действие всех программ помощи другим странам.

Еще один важный во внешнеполитической стратегии Трампа момент - подтверждение американцами того, что по Украине переговоры ведет не Киев, а Вашингтон и Москва.

По словам самого Дональда Трампа, решения, которые он только начинает принимать, знаменуют новую эру национального успеха.

#сша #Дональд Трамп #Америка #Вашингтон #новая администрация Трампа
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