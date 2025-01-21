«Сбили "птицу" - можно продвинуться»: как работают БПЛА в Часовом Яре

На южных окраинах Часова Яра боец 4-й бригады запускает в небо разведывательный дрон. Это не простая «птичка». К ней снизу приделаны длинные спицы. Они, как когти у хищного ястреба, способны впиться и сбить в полете вражеский коптер. При этом сам атакующий дрон продолжает полет. Жертвой таких воздушных таранов часто становится и большой октокоптер националистов - «Баба Яга».

При хорошей погоде в день один расчет нашей малой истребительной авиации может сбивать до десятка украинских дронов.

Сбитые вражеские «птицы» становятся донорами запчастей для наших умельцев на передовой. Из них собирают новые боевые единицы.

«Платы вынимаем, моторы рабочие, на лапки идут защелки», - рассказывает командир взвода БПЛА 4-й бригады с позывным Рома.

Сбить вражеский дрон - это не только запчасти добыть. Гораздо важнее лишить противника глаз в небе. Это значит - спасти наших парней на земле от сбросов и ударов артиллерии.

«Сбили "птицу" - можно продвинуться, потому что у них в этот момент не ведется разведка на этом участке», - объясняет командир батальона 4-й бригады с позывным Лауда.

Это полевой пункт управления одного из батальонов 4-й бригады. Мозг подразделения. Всю основную работу сейчас проводят расчеты БПЛА. На мониторе видно, что наш разведчик обнаружил на снегу следы. Верный признак того, что рядом вражеский блиндаж.

Командир распоряжается готовить минометы. По укрытию наносят удары и для надежности направляют туда FPV-дрон со сбросом. Цель в итоге поражена. Судя по радиоперехвату, боевики в блиндаже уничтожены.

На других кадрах солдаты ВСУ, облаченные в специальные защитные плащи пончо, пытались спрятаться от дрона с тепловизором, но были выявлены и ликвидированы.

Наши опытные операторы за время СВО научились ювелирно точно бросать гранаты и прочие боеприпасы с большой высоты. При этом противник даже не понимает, что над ним висит дрон.

«Сейчас в основном перешло все на воздух, на бои. Как с нашей стороны летит, так и с их. Передвижения, маскировка, скрытность - непрерывно идет работа над этим. Потому что если ты спалился - тебя убили», - говорит командир взвода БПЛА 4-й бригады Рома.

Штурм Часова Яра идет полным ходом. Наши бойцы взламывают сеть укреплений, созданных еще в 2017 году. На южном фланге российским войскам удалось расширить плацдарм за каналом Северский Донец - Донбасс. В полуокружении находятся подразделения ВСУ в районе детского лагеря «Часовоярец». Взят огнеупорный комбинат. Практически полностью пала так называемая «цитадель ВСУ» - центральный микрорайон города.