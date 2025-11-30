«Зумер», «выгорание» и «ред-флаг» стали словами 2025 года

Словом 2025 года стало «зумер». Второе место заняло «выгорание», а третье - «ред-флаг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Грамота.ру».

В шорт-лист акции вошли 12 кандидатов. Слово-победитель определили эксперты со всей России с помощью рейтингового голосования. Отмечается, что каждый из специалистов мог выбрать только от одного до трех слов.

В голосовании принимали участие 469 филологов из 23 организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Калуги, Красноярска, Майкопа, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Челябинска и Череповца. Экспертов разделили на три возрастные группы: 20-27, 28-45 и 46+ лет. Известно, что более трети голосовавших имеют степень доктора или кандидата филологических наук.

В сообщении указывается, что слово «зумер» стало абсолютным победителем, его выбрали 42% участников голосования. Другие лидеры набрали чуть меньше голосов: «выгорание» - 38%, «ред-флаг» - 37%, «промпт» - 36%.

Портал напомнил, что в прошлом году россияне часто употребляли в своей речи слово «квадробер», которое в 2025 году уже не пользовалось такой популярностью. То же самое случилось со словом «лабубу» в этом году.

Ранее сообщалось, что словом года для россиян в 2025 году стало слово «тревожность». Победителями в других номинациях стали слова «ИИ», «вера», «лабубу», «любовь», «патриотизм», «промпт», «алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «цифровой рубль». Среди сленговых слов лидерами стали «окак», «бомбардиро крокодило», «брейнрот», «пикми», «свага», «сигма» и «слоняра».