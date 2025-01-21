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Путин обсудил по телефону с президентом Египта ситуацию в Сирии

Кроме того, главы государств затронули вопросы двустороннего сотрудничества.
Владимир Рубанов 2025-01-21 19:33:55
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Об этом сообщили в Кремле.

Стороны обсудили ситуацию в Израиле и Палестине. Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и ряда других стран при работе над договоренностями между Израилем и ХАМАС.

Лидеры поговорили о ситуации в Сирии. Путин и Сиси подчеркнули, что нужно уважать суверенитет и целостность этой страны, а также обеспечить законные права всех ее граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.

Кроме того, главы государств затронули вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере. Они обсудили строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Путин и Сиси выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений.

#сирия #Египет #Ближний Восток #Израиль #Владимир Путин #Президент #ХАМАС #телефонный разговор #абдельфаттах сиси
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