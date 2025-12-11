Навроцкий не знал о планах Польши передать Украине истребители МиГ-29

Президент Польши Кароль Навроцкий не знал о планах своей страны передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на ракетные и беспилотные технологии. Об этом заявил руководитель Бюро международной политики при главе государства Марчин Пшидач.

«Президент (Навроцкий. - Прим. ред.) не информирован об этом важном вопросе. С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», - сказал он.

Как добавил Пшидач, главнокомандующий Польши должен принимать участие в таких важных вопросах. Особенно если они затрагивают тему передачи другой стране военной техники.

Кроме того, со слов главы бюро, отсутствие консультаций с Навроцким говорит о «недоброй воле и попытке вновь отрезать президента от важной с точки зрения польского государства информации». То, что польский лидер не знал о планах своей страны, говорит о непрофессионализме со стороны правительства, подчеркнул Пшидач.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что его страна отдаст Украине списанные МиГ-29. Эти самолеты заменят F-16 и FA-50, но окончательное решение пока не принято.