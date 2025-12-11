МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Житель Камчатки украл надувного Деда Мороза для «новогоднего настроения»

Похититель в ходе допроса пояснил, что совершил кражу в состоянии сильного алкогольного опьянения, но повторил бы свой поступок и будучи трезвым.
Сергей Дьячкин 11-12-2025 07:46
© Фото: Telegram/kamproc41

Житель камчатского города Вилючинск предстанет перед судом за кражу надувного Деда Мороза. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края в своем Telegram-канале.

Как уточняется в сообщении ведомства, вечером 5 декабря 39-летний нетрезвый мужчина обесточил надувную фигуру Деда Мороза возле магазина в райцентре Елизово Камчатского края. Он выпустил из нее воздух, а затем погрузил в машину своего знакомого. Причем ему он объяснил, что купил фигуру. Похищенное хранилось в багажнике до изъятия полицейскими.

Похитителя задержали. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. Он проживает в закрытом городе Вилючинск, где базируются подводные лодки. Задержанный пояснил в ходе допроса, что совершил кражу в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом он подчеркнул, что повторил бы свой поступок и будучи трезвым, поскольку очень хотел точно такого Деда Мороза у себя дома для создания «новогоднего настроения».

Нанесенный ущерб был оценен в 14 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит до двух лет лишения свободы, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Надувного Деда Мороза полицейские вернули владельцу.

Собственник магазина выразил благодарность правоохранителям. Он заявил, что сотрудники ОМВД проявили высокий уровень профессионализма и надувной Дед Мороз «снова радует жителей Елизовского района».

