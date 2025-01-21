Горячая линия ВСЦ МО приняла 260 тысяч звонков за полгода

Военно-социальный центр Министерства обороны (ВСЦ МО) помогает военнослужащим и их семьям. Центр каждый месяц выплачивает все виды пособий и компенсаций. Их список постоянно расширяется благодаря дополнительным мерам социальной поддержки, которые принимают на федеральном уровне и в Минобороны России.

С 1 июля 2024 года в ВСЦ МО начали принимать граждан. С этого момента сотрудники Центра получили более 25 тысяч вопросов. Из них 85% решили сразу. Остальные обращения передали в структурные подразделения ВСЦ МО и органы военного управления.

За полгода работы на горячую линию позвонили более 260 тысяч раз. Всем звонившим дали консультации.

На сайте Минобороны России mil.ru в сервисе «Личный кабинет военнослужащего» теперь можно быстро отправить запрос. Авторизованные пользователи могут, например, поменять банковские данные или получить справки о доходах и другие финансовые документы.

Для простоты пользования системой на сайте внедрили возможность авторизоваться через портал «Госуслуги». За время работы информационной системы с ноября прошлого года через эту систему приняли более 3 000 сообщений и запросов.

С 1 ноября 2024 года в ВСЦ МО с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия подтверждают, что граждане участвовали в специальной военной операции.

ВСЦ МО работает с Государственным фондом «Защитники Отечества». Центр и фонд вместе подбирают людей для работы в представительствах ВСЦ МО в регионах. Среди кандидатов - ветераны Вооруженных сил, участники специальной военной операции и члены их семей.

На конец 2024 года представительства ВСЦ МО на базе фонда «Защитники Отечества» есть в 82 регионах России. Сотрудники Центра в помещениях ФЗО приняли более 700 обращений.