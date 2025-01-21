Лавров заявил, что Ереван и Москва выступают за открытый диалог

Россия и Армения готовы к открытому и честному диалогу и обсуждению озабоченностей двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«В том числе будем стараться принять меры к тому, чтобы медийное пространство не использовалось недоброжелателями наших стран в интересах превращения нормальных рабочих отношений в какие-то непростые», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также отметил, что у России есть полное понимание необходимости открытого и честного диалога. Он назвал это правильным путем и выразил надежду, что его коллега из Армении с этим согласен.

Помимо этого, министры иностранных дел России и Армении обсудили перспективы расширения консульского присутствия, в чем заинтересованы обе страны.