В Орехово-Зуево пассажирский автобус съехал в кювет и врезался в дерево

В подмосковном Орехово-Зуево пассажирский автобус съехал в кювет, в результате чего пять человек получили травмы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Подмосковья.

Уточняется, что транспортное средство ехало по трассе МБК - Анциферово - Давыдово. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

О пяти пострадавших пассажирах известно, что они находятся в больнице с ушибами и переломами.

На данный момент сотрудники ГАИ проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.