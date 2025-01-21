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В Орехово-Зуево пассажирский автобус съехал в кювет и врезался в дерево

Пострадавшие находятся в больнице с телесными повреждениями.
Виктория Бокий 2025-01-21 13:48:52
© Фото: gumvd50, Telegram

В подмосковном Орехово-Зуево пассажирский автобус съехал в кювет, в результате чего пять человек получили травмы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Подмосковья.

Уточняется, что транспортное средство ехало по трассе МБК - Анциферово - Давыдово. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

О пяти пострадавших пассажирах известно, что они находятся в больнице с ушибами и переломами.

На данный момент сотрудники ГАИ проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

#Подмосковье #авария #ДТП #автобус #Орехово-Зуево
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