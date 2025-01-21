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Момент мощного землетрясения на Тайване попал на камеры наблюдения

В результате происшествия пострадали 26 человек.
Сергей Лебедев 2025-01-21 10:18:08
© Фото: volcaholic1, X © Видео: volcaholic1, X

Минувшей ночью на юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате мощных подземных толчков пострадали 26 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального обеспечения острова.

В результате происшествия больше всего пострадал район Дапу уезда Цзяи, где находился эпицентр землетрясения. Там зафиксированы серьезные разрушения.

В Интернете местные жители опубликовали видео, снятые во время подземных толчков. На кадрах видно, какой ужас пришлось испытать местным жителям.

«Дороги, ведущие в деревню Сисин, были заблокированы. В результате около 50 жителей деревни оказались изолированными», - пишет портал Focus Taiwan.

Из-за ущерба, нанесенного подземными толчками, в Дапу закрыли школы и офисы.

#землетрясение #Тайвань #пострадавшие #остров #подземные толчки #разрушения #дапу
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