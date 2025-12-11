МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Германии произошла крупная утечка нефти из-за поврежденного нефтепровода

Из-за аварии вытекло не менее 200 тысяч литров сырой нефти.
Дарья Ситникова 11-12-2025 00:26
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Global Look Press

На востоке Германии в Бранденбурге произошла крупная утечка нефти из-за повреждения нефтепровода. Об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на министерство окружающей среды региона.

«Информация о причинах и масштабе повреждений не может быть предоставлена», - сказали в ведомстве, уточнив, что на месте работают экстренные службы.

Происшествие произошло недалеко от общины Грамцов на трубопроводе, который принадлежит нефтеперерабатывающему заводу РСК. По предварительным оценкам пожарной службы, уже произошла утечка как минимум 200 000 литров сырой нефти.

Уточняется, что она хлынула из небольшой утечки на насосной станции недалеко от Грамцова в регионе Уккермарк под давлением около 20 бар. Объем утечки может быть еще больше.

Газета Märkische Oderzeitung уточнила, что авария случилась во время работ на нефтепроводе. В результате утечки из трубы вырвался фонтан нефти высотой примерно 25 метров. Министр окружающей среды Ханка Миттельштедт планирует 11 декабря посетить место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба.

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе ранее сообщила, что экономика Германии находится в уязвимом положении. Из прогноза правительства следует, что экономический рост на 2026 год составит 1,3%.

