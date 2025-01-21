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Путин поздравил Харатьяна с 65-летием

Президент РФ пожелал артисту крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения.
Ирина Егорова 2025-01-21 09:58:53
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил поздравление с юбилеем народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну. Главному гардемарину страны, как его называют поклонники, исполнилось сегодня, 21 января, 65 лет.

«Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил, что Харатьян состоялся в кинематографе и на театральной сцене, реализовал себя как эстрадный исполнитель, телеведущий и общественный деятель.

Дмитрий Харатьян известен по таким фильмам, как «Розыгрыш» (1976), «Зеленый фургон» (1983), «Королева Марго» (1986), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992). На его счету более 80 ролей в фильмах. Всесоюзную известность ему принесла роль Корсака в фильме «Гардемарины, вперед!». 

#в стране и мире #юбилей #дмитрий харатьян #Владимир Путин #поздравление #день рождения
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