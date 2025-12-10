МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Улан-Удэ 50 человек эвакуировались из горящего торгового центра

За медицинской помощью обратились пять человек.
Виктория Бокий 10-12-2025 09:19
© Фото: МЧС Республики Бурятия

В Улан-Удэ на улице Терешковой произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает МЧС России по Республике Бурятия.

«Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в торговом центре "Баянгол" на улице Терешковой в Улан-Удэ», - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что из горящего здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. За медицинской помощью с признаками отравления угарным газом обратились пять человек.

На место происшествия направили пожарно-спасательную технику МЧС России. Отмечается, что пожарные проводят проверку помещений. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

На месте происшествия работают 39 человек и 14 единиц техники. Причина пожара неизвестна.

#пожар #республика бурятия #МЧС России #торговый центр #Улан-Удэ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 