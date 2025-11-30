В Волгоградской области живодер влил лошадям кислоту в рот

В городе Волжский Волгоградской области живодер проник в загон к лошадям, влил кислоту им в рот и скрылся с места преступления. Известно, что пострадавшие лошади принадлежат местному конному клубу. Об этом сообщил сам клуб в своем Telegram-канале.

«В ночь с 5 на 6 декабря в 2 часа ночи мужчина среднего роста, обычного телосложения, в перчатках и маске влил нашим лошадям в рот кислоту», - говорится в сообщении.

Известно, что пострадали пять лошадей. На данный момент они не могут самостоятельно питаться и находятся в тяжелом состоянии.

По словам владелицы конюшни, изверг совершил зверский поступок за восемь минут. Вполне вероятно, что сделал это тот же человек, что в апреле этого года убил двух лошадей клуба. Хозяйка пострадавших животных добавила, что у злоумышленника, который издевается над ее конями, есть свои лошади.