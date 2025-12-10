МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76

Самолет рухнул в восьми километрах от города Порт-Судан, вскоре после вылета с авиабазы.
Ян Брацкий 10-12-2025 02:11
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Global Look Press

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Судане. О трагедии сообщает The Sudan Times. Инцидент произошел недалеко от города Порт-Судан. Воздушное судно рухнуло вскоре после вылета с авиабазы Осман Дигна.

Сообщается также, что обломки самолета находятся примерно в восьми километрах от города. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Военный источник подтвердил изданию, что лайнер упал при попытке экипажа зайти на посадку. Рухнувший Ил-76 загорелся, экипаж мгновенно погиб. Находился ли на борту кто-то кроме летчиков и что перевозил военно-транспортный самолет, не сообщается.

