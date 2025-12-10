В Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Судане. О трагедии сообщает The Sudan Times. Инцидент произошел недалеко от города Порт-Судан. Воздушное судно рухнуло вскоре после вылета с авиабазы Осман Дигна.

Сообщается также, что обломки самолета находятся примерно в восьми километрах от города. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Военный источник подтвердил изданию, что лайнер упал при попытке экипажа зайти на посадку. Рухнувший Ил-76 загорелся, экипаж мгновенно погиб. Находился ли на борту кто-то кроме летчиков и что перевозил военно-транспортный самолет, не сообщается.