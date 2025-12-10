МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль

Автопоезд с главной новогодней красавицей проследовал через Спасские ворота Московского Кремля.
Ян Брацкий 10-12-2025 23:28
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль из подмосковной Рузы. Пушистую красавицу привезли в специальном автопоезде. В 22:00 его встретили на Красной площади. Из-за габаритов автопоезда - проезд через ворота Спасской башни Московского Кремля проводился с особой осторожностью.

Главному символу Нового года 100 лет. Высота дерева - 26 метров, размах ветвей - 11 метров, а обхват ствола - 64 метра. Традиционно, елка простоит в Кремле до Крещения. После праздников она отправится на переработку. Ветки и хвою заберет зоопарк для подкормки животных, а ствол пойдет на изготовление сувениров.

Выбирала елку целая комиссия. На звание самой новогодней «претендовали» 24 красавицы. В итоге, выбрали вековое дерево в Рузском муниципальном округе Московской области.

© Алексей Иванов ТРК «Звезда»
