В Петербурге загорелось здание Правобережного рынка

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелся рынок, сообщили в МЧС. Пожар охватил двухэтажное здание торговых рядов, расположенное на улице Дыбенко, 16.

Информация о возгорании поступила в 17.00. По последним данным, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что огонь охватил весь рынок. Люди эвакуированы.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности - второй. На месте происшествия работают 30 пожарных расчетов и шесть единиц спасательной техники МЧС. Ситуация находится под контролем оперативных служб. Данные о пострадавших уточняются.

Рынок, известный как Правобережный, получил название от исторического и народного обозначения района Правый Берег, хотя сейчас он находится в Невском районе. Его строили в период с 1979 по 1983 год, и он был рассчитан на размещение 200 торговых точек.