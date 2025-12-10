МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ABC: в США родной сын убил номинанта «Грэмми» Джубиланта Сайкса

Мотивы преступления неизвестны. У подозреваемого в анамнезе есть психическое заболевание.
Владимир Рубанов 10-12-2025 15:25
© Фото: jubilantsykes.com

Номинированного на премию «Грэмми» 71-летнего оперного певца Джубиланта Сайкса зарезали в собственном доме в Санта-Монике, Калифорния, сообщает ABC News. Как рассказали в полиции, по подозрению в убийстве задержали его сына.

Сотрудники полиции прибыли в дом после сообщения о нападении в службу 911. Звонила жена певца и мать подозреваемого. Полицейские обнаружили Сайкса с «критическими травмами, характерными для ножевого ранения». Его 31-летнего сына Майка тоже нашли в доме и без сопротивления задержали. Ему будет предъявлено обвинение.

Полиция нашла орудие убийства на месте происшествия, но не сообщила дополнительных подробностей. Мотивы преступления неизвестны. У сына в анамнезе есть психическое заболевание. Представитель полиции Санта-Моники назвал случившееся семейной трагедией. Он отметил, что до сих пор неясно, что привело к инциденту.

Джубилант Сайкс принимал участие в записи «Мессы» Леонарда Бернстайна, выпущенной в 2009 году. В этой работе он сотрудничал с хором Morgan State University и Балтиморским симфоническим оркестром. За это произведение коллектив был номинирован на премию «Грэмми».

#сша #убийство #Калифорния #культура #опера #Грэмми #Джубилант Сайкс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 