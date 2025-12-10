ABC: в США родной сын убил номинанта «Грэмми» Джубиланта Сайкса

Номинированного на премию «Грэмми» 71-летнего оперного певца Джубиланта Сайкса зарезали в собственном доме в Санта-Монике, Калифорния, сообщает ABC News. Как рассказали в полиции, по подозрению в убийстве задержали его сына.

Сотрудники полиции прибыли в дом после сообщения о нападении в службу 911. Звонила жена певца и мать подозреваемого. Полицейские обнаружили Сайкса с «критическими травмами, характерными для ножевого ранения». Его 31-летнего сына Майка тоже нашли в доме и без сопротивления задержали. Ему будет предъявлено обвинение.

Полиция нашла орудие убийства на месте происшествия, но не сообщила дополнительных подробностей. Мотивы преступления неизвестны. У сына в анамнезе есть психическое заболевание. Представитель полиции Санта-Моники назвал случившееся семейной трагедией. Он отметил, что до сих пор неясно, что привело к инциденту.

Джубилант Сайкс принимал участие в записи «Мессы» Леонарда Бернстайна, выпущенной в 2009 году. В этой работе он сотрудничал с хором Morgan State University и Балтиморским симфоническим оркестром. За это произведение коллектив был номинирован на премию «Грэмми».