МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аргентина достигла самого высокого уровня безработицы после реформ Милея

Масштабная либерализация рынка труда, проводимая президентом Аргентины, привела к повышению уровня безработицы в стране.
Дарья Ситникова 10-12-2025 01:50
© Фото: BAO, imageBROKER.com, Global Look Press

В Аргентине по итогам двух лет «шоковой терапии» безработица показала самый высокий уровень с 2021 года. Об этом следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.

В 2023 году во время президентский компании Хавьер Милей, нынешний президент Аргентины, обещал урезать государственные расходы. После прихода к власти он приступил к реализации своих обещаний, начав масштабную либерализацию рынка труда.

Новый закон, подписанный Милеем, предусматривал снижение размеров компенсаций при увольнении, увеличение испытательного срока при найме, а также расширение перечня оснований для расторжения трудовых отношений «по вине» сотрудника.

В конечном итоге с начала реформ уровень безработицы в Аргентине увеличился на 1,9 процентного пункта: с 5,7% до 7,6% по итогам второго квартала 2025 года. При этом в первом квартале показатель подскочил до 7,9% - максимального значения с третьего квартала 2021 года. Безработные граждане в основном ищут работу больше года, что составляет 2,1% от всего населения страны.

Профсоюзы также выразили недовольство трудовой реформой. Ассоциация государственных служащих страны в ноябре провела массовую забастовку. Ее участники выступили против сокращения зарплат и увеличения числа увольнений, связанных с заморозкой зарплаты.

#в стране и мире #Аргентина #безработица #Буэнос-Айрес #милей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 