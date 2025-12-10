Аргентина достигла самого высокого уровня безработицы после реформ Милея

В Аргентине по итогам двух лет «шоковой терапии» безработица показала самый высокий уровень с 2021 года. Об этом следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.

В 2023 году во время президентский компании Хавьер Милей, нынешний президент Аргентины, обещал урезать государственные расходы. После прихода к власти он приступил к реализации своих обещаний, начав масштабную либерализацию рынка труда.

Новый закон, подписанный Милеем, предусматривал снижение размеров компенсаций при увольнении, увеличение испытательного срока при найме, а также расширение перечня оснований для расторжения трудовых отношений «по вине» сотрудника.

В конечном итоге с начала реформ уровень безработицы в Аргентине увеличился на 1,9 процентного пункта: с 5,7% до 7,6% по итогам второго квартала 2025 года. При этом в первом квартале показатель подскочил до 7,9% - максимального значения с третьего квартала 2021 года. Безработные граждане в основном ищут работу больше года, что составляет 2,1% от всего населения страны.

Профсоюзы также выразили недовольство трудовой реформой. Ассоциация государственных служащих страны в ноябре провела массовую забастовку. Ее участники выступили против сокращения зарплат и увеличения числа увольнений, связанных с заморозкой зарплаты.