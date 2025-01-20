FPV-дрон уничтожил автомобиль с боевиками ВСУ в Курской области

Оператор FPV-дрона центра «Рубикон» ударил по автомобилю ВСУ в Курской области. Снятое от первого лица видео удара опубликовало Минобороны России.

Передвигающихся на машине боевиков ВСУ оператор беспилотника преследовал по трассе и настиг спустя непродолжительное время. На кадрах видно, как дрон приближается к транспорту, после чего запись прерывается.

«Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" автомобиль, а также личный состав ВСУ были уничтожены», - говорится в сообщении ведомства.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.