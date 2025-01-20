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В Китае казнили въехавшего в толпу водителя внедорожника

В результате аварии, которая произошла в ноябре прошлого года, погибли 35 человек.
Сергей Лебедев 2025-01-20 12:22:27
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Китае по решению суда казнили мужчину, который в прошлом году на внедорожнике врезался в толпу людей в городе Чжухай. Об этом сегодня сообщило Центральное телевидение КНР.

«Народный суд средней ступени города Чжухай в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября прошлого года мужчина устроил крупную аварию, в результате которой погибли 35 человек. Еще 43 местных жителя получили травмы различной степени.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что виновник трагедии таким образом хотел «выплеснуть злобу» после развода с женой.

#Китай #в стране и мире #авария #кнр #казнь #ДТП #суд #толпа #смертный приговор #Чжухай
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