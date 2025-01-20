Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом партнерстве

Турция и Словакия будут работать над углублением стратегического сотрудничества. Соответствующее соглашение, как ожидается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и словацкий премьер-министр Роберт Фицо подпишут сегодня.

Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун, который ранее в соцсети Х анонсировал визит словацкой делегации в Турцию по приглашению Эрдогана.

«Стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления отношений Турции и Словакии, обменяются мыслями по поводу региональных и глобальных проблем, в том числе отношений Турции с ЕС», - сообщил Алтун.

На повестке дня подписание соглашений в различных областях, в частности совместной декларации, благодаря которой отношения между Анкарой и Братиславой выйдут на уровень стратегического партнерства.