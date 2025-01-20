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Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом партнерстве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Турцию с официальным визитом, после чего поедет на Всемирный экономический форум в Давос.
Ян Брацкий 2025-01-20 01:15:26
© Фото: Turkish Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Турция и Словакия будут работать над углублением стратегического сотрудничества. Соответствующее соглашение, как ожидается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и словацкий премьер-министр Роберт Фицо подпишут сегодня.

Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун, который ранее в соцсети Х анонсировал визит словацкой делегации в Турцию по приглашению Эрдогана.

«Стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления отношений Турции и Словакии, обменяются мыслями по поводу региональных и глобальных проблем, в том числе отношений Турции с ЕС», - сообщил Алтун.

На повестке дня подписание соглашений в различных областях, в частности совместной декларации, благодаря которой отношения между Анкарой и Братиславой выйдут на уровень стратегического партнерства.

#Эрдоган #Турция #переговоры #словакия #Партнерство #Фицо
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