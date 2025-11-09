Ученые приняли радиосигнал от инопланетного объекта

Ученые поймали радиосигнал, который имеет внеземное происхождение. Об этом сообщил портал The Astronomer’s Telegram.

Сигнал от приближающегося к Земле космического объекта 3I/ATLAS получил радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Америке. Однако ранние попытки обнаружить сигнал в тех же линиях поглощения 28 сентября потерпели неудачу, пишет 360.ru.

Как сообщает портал, 3I/ATLAS пройдет мимо Юпитера 16 марта 2026 года. В этот день планируется развернуть космический аппарат «Юнона» для того, чтобы принять от объекта радиосигнал на более низких частотах.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результат опроса, согласно которому около 80% россиян верят в существование разумной жизни за пределами планеты Земля.